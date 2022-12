Ski Alpin: Mikaela Shiffrin gewinnt erneut in Semmering und holt Sieg Nummer 79

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin ist wieder einen Schritt näher an zwei historische Bestmarken herangekommen.

Shiffrin nicht zu stoppen

Am Ende lag die amtierende Gesamtweltcupsiegerin, die ihren Vorsprung in der aktuellen Wertung weiter ausbaute, 0,10 Sekunden vor ihrer Konkurrentin. Dritte wurde wie bereits am Vortag die Italienerin Marta Bassino (+0,47).