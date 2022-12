Cristiano Ronaldo: Diese Entscheidung hat Folgen für seinen Sohn Cristiano Jr.

Auch Cristiano Jr., der bei den Red Devils in der Jugendakademie gespielt hatte, verlässt den Verein. Wie der Daily Mirror berichtet, kickt der 12-Jährige nun wieder bei einer Nachwuchsmannschaft von Real Madrid mit.

Dort hatte er schon zuvor gespielt, als sein berühmter Vater noch Superstar der Königlichen gewesen war. Zuletzt hielt sich Ronaldo auf dem Trainingsgelände seines Ex-Klubs fit . Zur Trennung von United war es nach einem explosiven Interview gekommen, in dem er schwere Vorwürfe gegen den Verein und Trainer Erik ten Hag erhoben hatte.

Nach traurigem United-Ende: Fans stimmen Gesänge gegen CR7 an

Schon 2016 hatte Ronaldo die Hoffnung, dass sein Sohn eines Tages in seine Fußstapfen treten könnte. „Ich will, dass mein Sohn ein Spieler wird. Ich bin ein Fußballer und ich will, dass er auch einer wird“, sagte er damals. Der Sohnemann war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt.