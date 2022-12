Darts-WM: So geht es für Clemens weiter - Revanche-Chance gegen Noppert?

Nach seinem Darts-Krimi gegen Jim Williams kann sich der 39-Jährige nun ganz entspannt die Spiele am elften Tag anschauen. Besonders aufmerksam wird er die Partie zwischen Alan Soutar und Danny Noppert (ab ca. 15 Uhr LIVE auf SPORT1 ) verfolgen. Dort entscheidet sich, wer ihm im Achtelfinale am 29. oder 30. Dezember gegenübertreten wird. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Gabriel Clemens: Rechnung mit Noppert offen

Noppert ging als Nummer neun der PDC Order of Merit in das Turnier. Dementsprechend wäre „The Freeze“ der Favorit im Duell mit dem Deutschen. Zumal Clemens zwei wunde Punkte in der Vergangenheit in Bezug auf den Niederländer hat.