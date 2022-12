Darts-WM: Das wahre Grund hinter dem Rätsel-Auftritt von Peter Wright

Weltmeister Peter Wright verabschiedet sich mit einem rätselhaften Auftritt aus dem Turnier. Auch sein Gegner ist verwundert. Was steckt hinter der schlechten Leistung? Die Geschichte eines schweren Jahrs.

Am Ende wirkte er erschöpft.

„Ich hatte nicht die richtige Vorbereitung, als ich hierhergekommen bin. Ich hatte nicht genug Training für dieses Turnier“, erklärte Wright und brachte so zumindest ein wenig Licht ins Dunkel angesichts einer Leistung, die auch Huybrechts verwundert hatte.

Wright: Meine Frau „war in absoluter Todesangst“

Der Grund für Wrights Erschöpfung ist in der jüngeren Vergangenheit zu finden, vor allem im November, vielleicht dem schwersten Monat seines Lebens, als seine Frau Joanne wegen eines schweren Leidens in ein Krankenhaus eingeliefert worden war.

„Jo (Joanne; Anm. d. Red.) war in absoluter Todesangst und sagte mir, dass sie fürchtete, sie würde sterben, weil die Schmerzen so schlimm waren", hatte Wright in einem Interview mit Oche180 nachträglich offenbart.