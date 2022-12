Handball: Stutzke verlängert bis 2025 beim BHC

Lukas Stutzke hat seinen Vertrag beim Bergischen HC vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit.

Handball-Nationalspieler Lukas Stutzke hat seinen Vertrag beim Bergischen HC vorzeitig bis 2025 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Bislang war der Rückraumspieler, der von Bundestrainer Alfred Gislason nicht im 18er-Kader für die WM in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) berücksichtigt wurde, bis 2024 an den Klub gebunden.