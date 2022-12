Anzeige

Alltime-Rekord bei der Darts-WM: Clemens und Co. sorgen für neues Hoch! Alltime-Rekord bei der Darts WM

Einfach nur gaga! Clemens' dramatischer Coup im Video

SPORT1

Die Darts WM im Ally Pally ist erneut ein Quoten-Hit. Unter anderem der sensationellen Thriller um Gabriel Clemens beschert SPORT1 kurz nach Weihnachten einen Alltime-Rekord.

Dank Gabriel Clemens ist Darts-Deutschland direkt nach Weihnachten schon wieder auf 180!

Die gestrige Abendsession mit dem 4:3-Thrillersieg der deutschen Nummer eins gegen Jim Williams verfolgten auf SPORT1 900.000 Zuschauer im Schnitt und bis zu 1,3 Millionen Zuschauer in der Spitze. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Damit wurde bereits zum dritten Mal im Turnierverlauf die Millionenmarke geknackt. Darüber hinaus erzielte die Liveübertragung aus dem Londoner Alexandra Palace mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic hervorragende Marktanteile von 3,8 Prozent beim Gesamt-Publikum und 11,4 Prozent in der werberelevanten Kernzielgruppe Männer 14-49 Jahre.

Die Reichweiten und Marktanteile bei den Gesamt-Zuschauern sind für SPORT1 neue Bestmarken für das laufende Turnier und für die Übertragung einer 3. Runde bei der Darts-WM insgesamt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Dadurch verzeichnet SPORT1 für den gesamten Tag mit 6,8 Prozent (M14-49) und 5,6 Prozent (M14-59) die höchsten Zielgruppen-Tages-Marktanteile seit dem 15. März 2018. In der jungen Zielgruppe Männer 14-29 Jahre (M14-29) wurde mit 14,6 Prozent sogar ein neuer Alltime-Rekord aufgestellt.

Eine neue Bestmarke für die aktuelle #DartsWM gibt es auch im Digitalbereich: Hier wurden die Livestream-Angebote am gestrigen Tag auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps über 677.000-mal abgerufen.

Erstmals zwei Deutsche ins Achtelfinale der Darts-WM?

Mit dem gestrigen 4:3-Erfolg ist Gabriel Clemens zum zweiten Mal in seiner Karriere in das Achtelfinale der Darts-WM eingezogen, das ab Donnerstagabend ausgetragen wird. Sein Gegner wird in der heutigen Daysession ermittelt, die SPORT1 live ab 13:00 Uhr überträgt.

"Ich war eigentlich tot!" Clemens reagiert auf Mega-Comeback

Dort treffen der an Nummer neun gesetzte Niederländer Danny Noppert und der Schotte Alan Soutar aufeinander. Direkt im Anschluss ist zudem Ex-Weltmeister Gary Anderson gegen Chris Dobey gefordert. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Das nächste Highlight aus deutscher Sicht steht dann bereits in der heutigen Abendsession live ab 19:30 Uhr an, wenn es Martin Schindler in der 3. Runde mit Michael Smith zu tun bekommt. Nach seinem ersten WM-Sieg vor Weihnachten kann Schindler als klarer Außenseiter gegen den aktuellen Vize-Weltmeister und Titel-Favoriten befreit aufspielen. Sollte „The Wall“ tatsächlich den Überraschungscoup schaffen, würden zum ersten Mal in der WM-Geschichte zwei deutsche Teilnehmer im Achtelfinale stehen. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Für die Runde der letzten 16 haben sich schon einige Topspieler qualifiziert, darunter der Weltranglistenerste Gerwyn Price, Jonny Clayton, Dimitri Van den Bergh und Shootingstar Josh Rock. Der Noch-Weltmeister Peter Wright ist dagegen am gestrigen Abend überraschend in der 3. Runde gegen Kim Huybrechts ausgeschieden.

Game On im „Ally Pally“: Die Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke.

Kommentatoren eskalieren bei Gaga-Irrsinn

Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch am spielfreien Tagen am 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen.

Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen.