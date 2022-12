Anzeige

Transfernews: Irrer Bericht zu Mbappé und FC Barcelona - Wechsel wegen Messi? Barca? Irrer Bericht zu Mbappé

Urlaub? Nicht für Mbappé

SPORT1

Jahrelang ist Kylian Mbappé mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht worden. Nun gibt es neue Gerüchte - ausgerechnet um den Erzrivalen der Königlichen.

Die Ligue 1 ist zurück - und mit ihr die Transfergerüchte um Kylian Mbappé!

Der französische Ex-Weltmeister greift mit Paris Saint-Germain am Mittwoch wieder in den Liga-Alltag ein (gegen Strasbourg, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Schon bevor er den Rasen erstmals nach der WM-Pause wieder betritt, steht er in den Schlagzeilen.

Und die haben es in sich! Die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo schreibt: Mbappé soll einen Transfer zum FC Barcelona ins Auge gefasst haben. Demnach wolle er Paris verlassen, weil dort mit Lionel Messi der Superstar unter den Superstars kurz vor einer Vertragsverlängerung stehe. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Restart in Ligue 1: So zauberten Messi, Mbappé und Co.

Im Finale von Katar hatte Messi Mbappé den zweiten WM-Pokal seiner immer noch jungen Karriere entrissen. Schon zuvor galten die beiden hochbegabten Teamkollegen nicht unbedingt als Freunde.

Angebliche Differenzen mit Messi als Auslöser für Barca-Wechsel?

PSG-Trainer Christophe Galtier hatte in einer Pressekonferenz am Dienstag zwar betont, dass es kein Problem zwischen dem Offensiv-Duo gebe. Ob das aber auch so ist? Geht es nach Mundo Deportivo, sollen ausgerechnet die angeblichen Differenzen zwischen Mbappé und der Barca-Ikone Messi einen Transfer erst möglich machen.

Dem Bericht zufolge hat Mbappé eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die aus „triftigen Gründen“ jederzeit gezogen werden könne. Seine Ablehnung von Messi könne demnach einen solchen Grund darstellen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Spaniens LaLiga ist schon länger ein Ziel von Mbappé. Im Sommer stand der 24-Jährige kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Dort, so schreiben die in Madrid ansässigen Medien immer wieder, ist die Tür nach dem spektakulär geplatzten Transfer, aber fest verschlossen. Ohnehin wolle Mbappé mit Reals Superstürmer Karim Benzema nicht zwingend in einem Team spielen.

Das spräche gegen einen Mbappé-Deal

Bleibt noch die Frage nach der Umsetzbarkeit eines Megadeals mit Barca. Mehrere Gründe sprechen gegen eine Verpflichtung von Mbappé: Zum einen sind die Katalanen in der Offensive bereits stark besetzt. Zum anderen drängt sich nach wie vor die Frage nach den Finanzen auf.

Barcelona ist weiter stark verschuldet. Das Financial Fairplay der spanischen Liga sieht zudem eine Reduzierung der Gehälter vor - was mit der Verpflichtung von Mbappé sicher kein einfaches Unterfangen wäre.

Mal ganz abgesehen: PSG hat viel Geld ausgegeben, um Mbappé bis 2025 zu binden - und würde ihn nun sicher nicht einfach so ziehen lassen.

Zuletzt wurde Barca auch immer wieder mit Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Dieser wäre bei einem Wechsel zumindest deutlich günstiger zu haben.