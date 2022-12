Bayern-Profi zeigt Herz! Marokko-Held Mazraoui spendet satte WM-Prämie

Der marokkanische Bayern-Profi Noussair Mazraoui hat offenbar seine gesamte Prämie für das Erreichen des vierten Platzes bei der WM in Katar für wohltätige Zwecke gespendet.

Wie die Abendzeitung berichtet, unterstützt der Außenverteidiger mit dem Betrag in Höhe von angeblich rund 280.000 Euro Wohltätigkeitsorganisationen in seiner Heimat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Mit dem Einzug ins Halbfinale sorgte Marokko für die große Sensation der WM, ehe sich Frankreich beim 0:2 als zu stark erwies. Im Spiel um Platz 3 zogen Mazraoui und Co. anschließend gegen Kroatien mit 1:2 den Kürzeren.

Mazraoui und Ziyech spenden Marokko-Prämie

Diesmal soll die Prämie des Chelsea-Profis in Höhe von rund 325.000 Euro an Mitarbeiter der Nationalmannschaft und Hilfsorganisationen in seinem Heimatland gegangen sein.