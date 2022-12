Darts-WM 2023 LIVE mit Schindler, van Gerwen, Smith und Anderson im TV, Livestream und Ticker

Bei der Darts-WM (alle Spiele LIVE bei SPORT1) will Martin Schindler den großen Favoriten Michael Smith in die Knie zwingen un ins Achtelfinale einziehen. Michael van Gerwen trifft auf Mensur Suljovic.

Schindler klarer Underdog gegen Smith

Schindler, der noch in der zweiten Runde Martin Lukeman aus dem Weg räumen konnte, dürfte mit großen Selbstvertrauen an die Aufgabe herangehen. Schließlich ließ er seine ganze Klasse aufblitzen und checkte das bislang erste und einzige 170er-Finish bei dieser WM. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)

Der „Bullyboy“ will in diesem Jahr seinen langersehnten ersten WM-Titel gewinnen. 2019 scheiterte er ebenfalls wie im vergangenen Jahr erst im Finale an seinem Traum, die Voraussetzungen in diesem Jahr stehen für den aktuell Dritten der Weltrangliste so gut wie nie. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)