NHL: Draisaitl mit Assist bei Oilers-Sieg

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat in der NHL einen Erfolg gefeiert. Der 27-Jährige gewann mit den Edmonton Oilers in der „Battle of Alberta“ mit 2:1 bei den Calgary Flames und steuerte einen Assist zum Siegtreffer seines Teamkollegen Connor McDavid bei.