Yann Sommer zum FC Bayern? Ex-Nationaltorhüter ist "kein Fan"

Der ehemalige Nationaltorhüter Eike Immel sieht in Yann Sommer keinen gleichwertigen Ersatz für Bayern Münchens verletzten Schlussmann Manuel Neuer.

"Ich will nichts Negatives sagen, aber: Neuer muss sich nicht bei jedem Ball hinwerfen oder eine Riesenparade machen, woraus Sommer eine Weltklasseparade macht", erklärte Immel. Das Ergebnis sei das gleiche, "aber während der eine den Ball locker abgefangen hat, wird der andere in den Himmel gelobt".

Neuer spiele schlicht in einer „anderen Liga. Er ist eine überragende Nummer eins und hat einen enormen Einfluss auf die Torhüter, vor allem aus der Jugend.“ Immel sorgt sich dennoch, dass es einen vergleichbaren Torhüter in der Zukunft so schnell nicht wieder geben könnte.