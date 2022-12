Gladbach-Geschäftsführer Schippers verteidigt "50+1"

Die Regelung sei ein Anker dafür, dass der Fußball den Menschen in Deutschland so viel Freude bereite, führte Schippers aus und warnte: "Der Fan würde es nicht verstehen, er will es nicht. Dann hast du vielleicht das Geld vom Investor, aber dir bricht deine Fan-Basis weg."

So lägen beispielsweise in einer „intensiveren Auslandsvermarktung mit einem externen Partner“ weitere wirtschaftliche Expansionsmöglichkeiten. „Ein anderer wichtiger Schritt wird sein, unsere starke Infrastruktur mit den Stadien, die vielleicht kein anderes Land so hat, digital besser zu nutzen“, so Schippers.