Serie A: Wie Neapel Diego Maradona nacheifern will - holen "Kvaradona" und Co. dieses Mal den Scudetto? Bricht Napoli endlich seinen Fluch?

"Kvaradona!" Dieses Top-Talent erinnert an Diego

Paul Beck

Der SSC Neapel geht als Tabellenführer der Serie A in die Rückrunde. Mit dem Gewinn des Scudetto will sich die Mannschaft unsterblich machen. Dabei muss Napoli auch alte Geister vertreiben.

Diese Mannschaft hat in der Hinrunde ganz Europa begeistert!

Der SSC Neapel marschierte nicht nur historisch durch die Serie A, sondern mischte mit seinem erfrischenden Angriffsfußball auch die Champions League auf.

Eine ganze Stadt hofft auf den ersten Meistertitel seit 1990. Damals prägende Figur: der geniale Spielmacher Diego Armando Maradona, der nach seinem Tod in Neapel wie ein Heiliger verehrt wird.

Trotz Sommer-Turbulenzen: Napoli auf Maradonas Spuren

Und die Vorzeichen stehen günstig: Mit acht Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger AC Mailand führen Trainer Luciano Spaletti und seine Mannen die Tabelle in der Serie A an. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Mit 13 Siegen in Serie zum Saisonstart pulverisierte Napoli sogar den Rekord von elf Siegen, den die Meistermannschaft um Maradona aufgestellt hatte.

Angesichts der namhaften Abgänge im Sommer durchaus eine kleine Sensation. Denn da kehrten die drei Aushängeschilder Neapel den Rücken. Lorenzo Insigne (FC Toronto), Dries Mertens (Galatasaray Istanbul) und Kalidou Koulibaly (FC Chelsea) verließen den Klub, Insigne ging sogar bereits im Januar.

Die Reaktionen darauf fielen heftig aus. Ex-Kapitän Marek Hamsik bezeichnete die Abgänge als eine Schande für die Fans. Letztere gingen sogar versammelt gegen den Präsidenten Aurelio De Laurentiis auf die Barrikaden und forderten vehement dessen Rücktritt.

„Kvaradona“ und Co.: Dieses Neapel begeistert

Doch an die Stelle der drei großen Stars trat eine Vielzahl eher unbekannter Akteure, die die Vorgaben seines Trainers bislang perfekt umsetzen konnten. Mittlerweile sind die neuen Trümpfe der Gli Azzurri in aller Munde.

Da wäre etwa Stürmer Victor Osimhen, der sich seinerzeit beim VfL Wolfsburg nicht durchsetzen konnte. Über den OSC Lille gelangte Osimhen 2020 für stolze 75 Millionen Euro nach Neapel. Mittlerweile zahlt der 23-Jährige seine Ablöse in Toren zurück: Neunmal traf er in dieser Saison in 11 Liga-Spielen.

Ein weiterer Shootingstar ist zweifellos der junge Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia, den sie in Neapel in Anlehnung an ihren großen Helden schon „Kvaradona“ nennen. Wie Osimhen hat auch Kvaratskhelia angesichts von 18 Torbeteiligungen in 17 Spielen längst Begehrlichkeiten geweckt.

Der Berater des 21-Jährigen, Nobel Dzhugueli, prophezeite seinem Klienten bereits eine große Zukunft bei Real Madrid oder dem FC Bayern. Der SSC Neapel bezahlte für den Offensivspieler 10 Millionen Euro - sein Marktwert liegt inzwischen in ganz anderen Sphären.

Selbst den zuvor so kritischen Marek Hamsik hat „Kvaradona“ inzwischen überzeugt: „Er hat eine unglaubliche Leichtigkeit und gehört zu den besten der Welt“, meinte der ehemalige Napoli-Spielmacher. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

„Dieses Napoli ist unwiderstehlich“

Weitere Akteure wie die Stürmer Giacomo Raspadori und Giovanni Simeone oder das Mittelfeldtrio um André-Franck Zambo Anguissa, Piotr Zielinski und Stanislav Lobotka lassen die fußballverrückte Stadt am Fuß des Vesuv vom ganz großen Coup träumen.

Die Presse und internationale Fußball-Größen haben die Blauen mit ihrer historischen Siegesserie und fulminanten Auftritten in der Königsklasse wie beim 4:1-Erfolg über den FC Liverpool oder dem 6:1-Sieg in Amsterdam längst auf ihre Seite gebracht („Wunderwerk“: SSC Neapel verzaubert Europa nach Ajax-Sieg).

„Dieses Napoli ist unwiderstehlich“, schrieb etwa die Gazetta dello Sport unlängst. Die Corriere dello Sport sprach gar von einem „Königreich“, das Spaletti und seine junge Mannschaft errichtet hätten.

Neapel kämpft gegen den Titel-Fluch

Das Problem ist: Der SSC hat erst die halbe Saison hinter sich gebracht. Schon in den vergangenen Jahren stand Napoli immer wieder an der Spitze, ehe die Meisterschaft auf der Zielgerade noch verspielt wurde.

Die Rückrunde wird also auch zum Kampf gegen diesen alten Fluch. Zwar sind die acht Punkte auf Milan scheinbar ein sicheres Polster, aber zum Rückrundenstart warten auf „Kvaradona“ und Co. schnell zwei dicke Brocken. Zum Auftakt reist Inter Mailand an den Vesuv und kurz danach fordert das zuletzt wiedererstarkte Juventus Turin den Spitzenreiter heraus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Zudem scheint die WM-Pause der Überraschungsmannschaft nicht sonderlich gutgetan zu haben. In den Testspielen vor der Rückrunde setzte es bislang ausschließlich Pleiten. Zuletzt gar eine 1:4-Schlappe gegen den OSC Lille.

Beendet Eintracht Frankfurt Napolis CL-Märchen?

Trainer Spaletti muss seine Spieler nun darauf einstellen, dass sie fortan die Gejagten sind. Dies gilt übrigens auch für die Champions League, wo die furiosen Auftritte der Neapolitaner dafür gesorgt haben, dass die Blauen mittlerweile als Geheimfavorit auf den Titelgewinn gehandelt werden.

Im Achtelfinale wartet mit Eintracht Frankfurt eine weitere Überraschungsmannschaft. Bislang war Neapel oftmals der Außenseiter. Gegen die Eintracht wird sich zeigen, wie Napoli mit der Favoritenrolle zurecht kommen wird.