NBA: Die Auferstehung der Orlando Magic! Franz & Moritz Wagner überzeugen Die Auferstehung der Orlando Magic

Moritz Thienen

Franz und Moritz Wagner eilen mit ihren Orlando Magic in der NBA von Sieg zu Sieg. Auch dank der deutschen Nationalspieler scheint es für Orlando endlich wieder bergauf zu gehen.

Die Orlando Magic haben ihre Magie wiedergefunden.

Das Team von Moritz und Franz Wagner gehört aktuell zu den heißesten Teams der NBA. Der 133:113-Sieg gegen die San Antonio Spurs war der achte Sieg aus den letzten neun Spielen.

Durch die Erfolgswelle katapultierten sich die Magic mitten ins Playoff-Rennen. Aktuell liegen sie mit 13 Siegen nur zwei Siege hinter dem zehnten Platz, der zur Teilnahme am Play-In-Turnier berechtigen würde. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Eine Teilnahme an der Post-Season in dieser Saison würde einer echten Sensation gleichen. Die Magic zählen eigentlich seit Jahren zu den schlechtesten Teams und auch in diesem Jahr wurden ihnen eigentlich wenig zugetraut.

Erst recht nach dem katastrophalen Start mit fünf Niederlagen in Folge und nur fünf Siegen aus den ersten 25 Spielen. Doch dann kam der Umschwung, der auf vielen verschiedenen Schultern gewachsen ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Banchero und Wagner gehen voran

Angeführt werden die Magic von ihren beiden Topstars Paolo Banchero und Franz Wagner.

Der erste Pick im letzten Draft Paolo Banchero findet nach durchwachsenem Start immer besser zu seinem Spiel. Er ist mit 21,7 Punkten im Schnitt der Topscorer im Team und sammelt zusätzlich starke 6,9 Rebounds und 4 Assists pro Spiel.

Auffällig ist, dass der Italiener, anders als zu Saisonbeginn, jetzt konstant seinen Dreier trifft. Beim aktuellen Lauf der Magic mit acht Siegen aus neun Spielen traf er starke 43 Prozent seiner Würfe von Downtown.

Banchero führt den Aufschwung nicht nur auf seine eigene Leistungssteigerung zurück: „Wir haben in der gesamten Mannschaft einfach mehr Energie und mehr Selbstvertrauen. Wir machen aktuell in jedem Spiel das, was man braucht, um zu gewinnen, das sieht man auch anhand der Ergebnisse.“

Große Unterstützung bekommt der Guard von Nationalspieler Franz Wagner. Der deutsche Forward war bei fünf der letzten acht Siege der Magic der Topscorer des Teams.

In dieser Zeitspanne erzielte er starke 21,3 Punkte im Schnitt. Über die gesamte Saison sind es durchschnittlich 19,8 Zähler. Die Magic können sich also auf ihren erfolgreichen One-Two-Punch verlassen.

Andere Spieler gehen in neuen Rollen auf

Die Konstanz ihrer Stars erlaubt es zudem den anderen Spielern des Teams, Stars in ihren Rollen zu sein.

So können die übrigen Spieler sich auf ihre Stärken konzentrieren und müssen nicht in jedem Spiel brillieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Dass auch die übrigen Magic-Spieler extrem talentiert sind, sieht man in der Tiefe im Scoring. Mit den beiden Topscorern zusammen scoren gleich neun Spieler im Kader zweistellig.

Auch das Rebounding und die Spielgestaltung sind auf mehrere Schultern verteilt. Wandel Carter Junior (8,8 Rebounds) und Bol Bol (7,1 Rebounds) holen die meisten Rebounds.

Neben Banchero (4,0 Assists) gestalten gleich drei weitere Spieler das Spiel der Magic. Jalen Suggs (5,4 Assists), Markell Fultz (5,2 Assists) und Cole Anthony (4,4 Assists) entwickeln sich zu verlässlichen Ballverteilern.

Fultz-Rückkehr beflügelt

Gerade die Rückkehr von Spielgestalter Fultz nach monatelanger Verletzung scheint die Magic zu beflügeln.

Seitdem der Guard wieder über 20 Minuten spielen darf, läuft es für die Magic blendend. Die Magic stehen mit einem fitten und voll einsetzbaren Fultz bei einer Bilanz von 8:3-Siegen.

Der ehemalige Nummer-Eins-Draftpick ist mit 11,3 Punkten im Schnitt zwar nur elftbester Scorer, doch gerade die Ruhe im Spielaufbau und seine starken Pässe bringen den Magic extrem viel.

Seine Kreativität und sein sicherer Ballvortrag entlasten zusätzlich Banchero und Wagner, die sich mehr auf ihre Aufgaben als Scorer konzentrieren können.

Die Wichtigkeit von Fultz für sein eigenes Spiel stellte auch Wagner am Mikrofon von Bally Sports Florida heraus: „Das ist gerade für mich sehr wichtig, weil ich vorher viel Druck bekommen habe. Jetzt weiß ich, dass ich einfach in die Ecke gehen kann und Markell macht sein Zeug und findet mich dann.“

Moritz Wagner explodiert

Neben Fultz beflügelt auch Franz Wagners Bruder, Moritz, die Magic.

Beim aktuellen Lauf Orlandos punktete der zweite deutsche Nationalspieler im Team der Magic in acht von neun Spielen zweistellig und erzielte 15 Punkte und sieben Rebounds im Schnitt.

Neben seinen Punkten überzeugt Wagner als absoluter Energizer mit vielen spektakulären Plays. So kämpfte er sich zuletzt sogar in die Startformation der Magic.

Wagner zeigte sich am Mikrofon von Bally Sports Florida sehr zufrieden: „Wir arbeiten diese Saison sehr hart und das zahlt sich aktuell aus. Wir fokussieren uns aktuell sehr gut, das ist für ein junges Team sehr wichtig. Zum Glück zahlt sich die Arbeit endlich in Siege aus.“

Magic-Siegesserie: Strohfeuer oder langfristiger Erfolg?

Aktuell läuft es bei den Magic, doch kann es in der Saison auch so weitergehen?

Am 19. Dezember feierten die Magic ihren elften Sieg der Saison. Diese Marke knackten sie in der vergangenen Saison erst am 30. Januar. In der letzten Woche packten die Wagner-Brüder und Co. noch einmal zwei Siege drauf.

Wenn es nach Banchero geht, soll es nun nur noch weiter bergauf gehen. „Wenn wir mit demselben Fokus, den wir in den letzten zwei Wochen hatten, weitermachen, wird es eine sehr gute Saison werden“, sagte der Guard nach dem Sieg über die Houston Rockets.

Wenn es wirklich so weiter geht, könnten die Magic auch endlich mal wieder in den Playoffs für Furore sorgen. Nur zweimal in den letzten zehn Jahren erreichten sie die Postseason. Die erste Runde wurde sogar letztmals 2009/10 überstanden.

Die vergangenen Jahre im sonnigen Florida waren daher eher trist, doch aktuell scheint die Magie wieder dar zu sein und es könnte endlich bergauf gehen bei den Orlando Magic.

