Bundesliga: In diesem Ranking ist BVB nicht mehr Letzter - Augsburg mit größtem Verletzungspech

Borussia Dortmund war in der vergangenen Saison häufiger vom Verletzungspech verfolgt als alle anderen Teams der Bundesliga. Nun hat es eine Mannschaft noch schlimmer erwischt.

Der FC Augsburg hat Borussia Dortmund in der Bundesliga als Team mit dem größten Verletzungspech abgelöst.

Die Spieler des FCA sind in der ersten Saisonphase vor der Weltmeisterschaft im Schnitt 39,29 Tage ausgefallen, wenn sie verletzt waren. Das geht aus einem Bericht von fussballverletzungen.com hervor.

Dortmund, das in den vergangenen Jahren immer wieder von längeren Ausfällen geplagt war, hatte in der Vorsaison noch den letzten Platz in dem Ranking belegt. Nun ist der BVB Siebzehnter, mit einer durchschnittlichen Ausfallzeit von 32,74 Tagen.