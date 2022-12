U20-WM: DEB-Auswahl startet mit Niederlage

Anzeige

Die deutsche U20-Nationalmannschaft startet mit einer Niederlage in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Halifax und Moncton.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Halifax und Moncton gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter unterlag dem WM-Dritten Schweden im ersten Gruppenspiel am Dienstag 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Elias Pettersson erzielte 22 Sekunden vor Ende des ersten Drittels den Siegtreffer der favorisierten Schweden. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) kämpfte wacker, vergab vor allem im Schlussabschnitt aber zu viele Möglichkeiten.

In der Nacht zu Donnerstag (0.30 Uhr MEZ) wartet mit Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada das nächste große Kaliber des Junioren-Eishockeys. Weitere Gegner in der Gruppe A sind nach einem Tag Erholung am Freitag (22.30 Uhr MEZ) Österreich sowie Tschechien am Samstag (19.30 Uhr MEZ/alle MagentaSport).

Die ersten vier Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Fünften spielen im Modus "best of three" (zwei Siege sind notwendig) um den Klassenerhalt.