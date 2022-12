Darts-WM: Phrasenschwein unterschrieben von Fallon Sherrock für den guten Zweck ersteigern

Die Darts-Weltmeisterschaft 2023 (LIVE auf SPORT1) ist in vollem Gange. Jetzt kann ein Teil der WM ersteigert werden und so etwas für den guten Zweck getan werden.

Die Darts-Weltmeisterschaft 2023 im Londoner Alexandra Palace ist in vollem Gange und fasziniert auch in diesem Jahr wieder ein Millionenpublikum.

Zu den Stars und absoluten Fanlieblingen zählt Fallon Sherrock: Die „Queen of the Palace“ konnte 2020 als erste Frau ein WM-Spiel gewinnen und schrieb damit Darts-Geschichte. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

In Anlehnung an die Starspielerin hat SPORT1 in diesem Jahr eine Sonderedition herausgebracht: Das streng limitierte „Darts Queen Phrasenschwein“, das mittlerweile bereits ausverkauft ist.