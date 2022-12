Darts-WM: Pikante Vorgeschichte von Wright & Huybrechts! Kracht es heute im Ally Pally?

Im Sechzehntelfinale der Darts WM in London treffen im letzten Spiel der Abend-Session am Dienstag Weltmeister Peter Wright und Kim Huybrechts aufeinander. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Wright-Gattin soll Huybrechts beleidigt haben

Huybrechts löscht Tweets

Der Tweet verschwand wenig später von seinem Kanal. Stattdessen postete er: „Entschuldigung an alle, ich musste meine Nachrichten löschen. Ich habe eine klare Botschaft erhalten, und natürlich tue ich, was von mir verlangt wird.“

Auslöser für das Verweigern der Videoaufnahme soll ein Verbot der PDC sein: In den Räumen, in dem die Turniere der Pro Tour stattfinden, darf nicht gefilmt werden. Dass ein Video deshalb nicht möglich sei, verstand Huybrechts, nicht aber die Art und Weise, wie Joanne Wright reagierte.

Danach wurde es still um die mögliche Auseinandersetzung. Ob die Keilerei das Verhältnis der beiden Kontrahenten nachreichend beeinträchtigt hat, ist offen. Das Duell am Dienstagabend könnte so oder so aber extrem hitzig werden.