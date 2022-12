Anzeige

Premier League: Frustabbau nach WM! Havertz brilliert für Chelsea bei Sieg gegen Bournemouth Havertz brilliert bei Chelsea-Sieg

Der FC Chelsea besiegt den AFC Bournemouth - dabei schießt sich ein deutscher WM-Fahrer den Frust von der Seele.

Havertz, Mount, Sieg! – der Spielplan des FC Chelsea klang am Dienstagabend so einfach und doch war er so erfolgsversprechend.

Dabei sorgte Kai Havertz allen voran mit einem Glanzauftritt in den ersten 25 Minuten, wobei ihm ein Tor und eine Torvorlage gelang, für den ersten Chelsea-Sieg nach der Weihnachtspause. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Vor dieser hatte sich der DFB-Star noch bei der WM in Katar abmühen müssen, diese lief für die deutsche Auswahl bekanntlich grauenvoll - ein frühes Vorrunden-Aus, es folgten Debatten in den eigenen Reihen und personelle Konsequenzen auf höchster Ebene. Havertz war also mit mäßiger Laune in den blauen Teil Londons zurückgekehrt.

Und zurück beim FC Chelsea?

Da wirkte Trainer Graham Potter offenbar im WM-Nachgang als Hobbypsychologe. Denn im Herzen Londons durfte er 12 Katar-Fahrer in den eigenen Reihen zurück begrüßen, sieben davon standen am Abend in der Startelf, und doch einte sie eines: Keiner von ihnen war als Weltmeister zurückgekehrt!

Zakaria debütiert

Ein Ex-Gladbacher Dennis Zakaria hatte dagegen allen Grund zur Freude: Er feierte sein Premier League-Debüt und wollte mithelfen, den FC Chelsea wieder auf die Siegerstraße zu bringen. Die letzten drei Partien gingen allesamt verloren.

Bournemouth kreuzte hingegen mit lediglich zwei WM-Fahrern auf. Und doch trennten die beiden Mannschaften vor Beginn der Partie nur fünf Plätze in der Tabelle – Chelsea rangierte nur auf Rang neun. Die Wiedergutmachung sollte gelingen, einen energetischen Beginn im Hause des FC Chelsea konnte die im typischen Blau auflaufende Mannschaft allerdings nicht ummünzen.

Der erste Aufreger der Partie ließ eine Viertelstunde auf sich warten. Christian Pulisic zog am linken Strafraumeck in den Strafraum von Bournemouth und wurde von Adam Smith am Trikot gezogen. Elfmeter? Der Zupfer am Leibchen des US-Stars reichte dem Unparteiischen Simon Hooper wohl nicht aus.

Die Reaktion der Blues: Dann eben aus dem Spiel heraus! Erst erzielte der Ex-Leverkusener Havertz nach 16 Minuten einen eigenen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Nach bestens herausgespielter Vorlage von Jorginho und Reece James, der sein Comeback nach Verletzung gab, musste Havertz den Ball lediglich noch über die Linie drücken. Dabei besonders herauszuheben: Mit seinem vierten Saisontreffer stieg Havertz zum Top-Torjäger der Blues in der laufenden Saison auf.

Havertz mit Tor und Vorlage

Keine 10 Minuten später glänzte er dann selbst als Vorbereiter: Nach einem Zuspiel von Zakaria fand Havertz im Strafraum kein Durchkommen und legte zurück auf den heranstürmenden Mason Mount. Dieser traf aus 18 Metern zum 2:0 - Bournemouth wirkte überfordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Eine Antwort? Fehlanzeige! Nach nicht einmal einer halben Stunde wurde die Überforderung der Verteidiger mit den spielfreudigen Offensivakteuren der Blues deutlich. Insbesondere Havertz und Mount wirbelten gemeinsam mit Pulisic die Defensivreihen durcheinander, trafen noch in Halbzeit eins per Co-Produktion durch den Ex-Dortmunder zum 3:0.

In der 43. Spielminute war es jedoch wieder Schiedsrichter Hooper, der im Mittelpunkt stand: Der Treffer wurde nach einem vermeintlichen Offensivfoul von Havertz zurückgenommen, die dritte Torbeteiligung des DFB-Stars somit aberkannt.

Die zweite Hälfte begann jedoch mit einem Schockmoment für die Blues: James musste erneut verletzt ausgewechselt werden, konnte jedoch immerhin ohne fremde Hilfe den Platz verlassen.

Chelsea auf internationalem Kurs

An der Statik des Spiels änderte das nichts. Mount spazierte in der 64. Minute ungehindert zum Abschluss aus 16 Metern, Kalidou Koulibaly setzte in der 73. Minute einen Kopfball nur knapp neben den linken Pfosten.

Das Abwehrverhalten der Cherries offenbarte ein desolates Bild, und die Offensive konnte es an diesem Premier-League-Abend auch nicht mehr richten. So rückte Chelsea mit dem Sieg an die internationalen Plätze heran, während der AFC Bournemouth weiter abrutschte.