Warum sich Klopp freuen darf! So könnte Cody Gakpo beim FC Liverpool reinpassen

Niederlande-Star Cody Gakpo wechselt zum FC Liverpool. Trainer Jürgen Klopp darf sich auf einen physisch starken Allrounder freuen. Warum der 23-Jährige für die Reds so wichtig werden könnte.

Erstes Gruppenspiel der Niederlande gegen Senegal: Es steht 0:0, bis zur 84. Minute. Luuk de Jong schlägt überraschend eine Flanke aus dem linken Halbfeld. Gakpo löst sich, findet den freien Raum – und köpft den Ball am heraneilenden Senegal-Keeper vorbei ins Tor.

Zweites Gruppenspiel gegen Ecuador: Davy Klaassen spitzelt den Ball intelligent auf Gakpo weiter. Der wendet sich blitzschnell zum Tor, fackelt nicht lange und zieht mit dem schwachen linken Fuß aus rund 17 Metern ab – 1:0 für die Niederlande in der 6. Minute.

Drittes und letztes Gruppenspiel gegen Katar: Wieder bedient Klaassen seinen Nebenmann, Gakpo stürmt pfeilartig aufs gegnerische Gehäuse zu, lässt sich von den Verteidigern nicht zu Fall bringen und knallt den Ball kurz hinter der Strafraumkante ins lange Ecke, diesmal mit dem rechten Fuß. Die Niederlande gehen in der 26. Minute in Führung.

Wer beim Lesen aufgepasst hat, wird sehen: Gakpo traf mit allen Körperteilen, zumindest mit den üblichen – mit rechts, links und per Kopf – und jedes Mal derart überzeugend, dass es keinen Zweifel an seiner Klasse gab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Gakpo ist variabel einsetzbar

Bei der WM spielte Gakpo zumeist hinter den Spitzen, hinter Memphis Depay und Steven Bergwijn. Ebenso kam er aber als Teil einer Doppelspitze zum Einsatz, wie beim 1:1 gegen Ecuador , als er neben Bergwijn stürmte und Klaassen in seinem Rücken dirigierte.

Auch kann Gakpo als alleinige Zehn ins Spiel gehen – oder als klassischer Flügelstürmer, der für Gefahr über die Außenbahn sorgt. Bei PSV Eindhoven bekleidete Gakpo so ziemlich jede Position in der Offensive, immer so, wie er gerade gebraucht wird mit seinen 1,89 Metern und der robusten Figur.