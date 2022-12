NFL: J.J. Watt verkündet überraschend Karriereende

Defensiv-Star J.J. Watt verkündet überraschend sein Karriereende in der NFL. Der Spieler der Arizona Cardinals will nach dieser Saison aufhören.

Der Defensive End der Arizona Cardinals verkündete am Dienstag auf Twitter, dass die 16:19-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers sein letztes NFL-Heimspiel der Regular Season gewesen sei.

Watt zählte zu den besten Defensiv-Spielern

Der 33-Jährige stand eigentlich noch voll im Saft und kam in dieser Saison auf 9,5 Sacks, 14,5 Tackles für Raumverlust und 33 Tackles.

Watt zählte in seiner absoluten Glanzzeit zu den besten Defensiv-Spielern der Liga. Insgesamt dreimal gewann er den Titel des „Defensive Player of the Year".