Darts-WM: "Wenn du nicht performst..." - Van Barneveld warnt Price vor WM-Duell

Auf dieses Duell fiebern Darts-Fans weltweit hin! Am Dienstagabend treffen bei der WM im Londoner Ally Pally Gerwyn Price und Raymond van Barneveld aufeinander (ab 21.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) .

Noch nicht lange ist es her, da ging „Barney“ in zwei Duellen mit dem Weltranglistenersten beim Grand Slam of Darts als Sieger hervor. Gelingt dem Niederländer auch bei der WM ein Sieg? (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)