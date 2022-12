Darts-WM: Top-Talent Rock schlägt auch Aspinall

Juniorenweltmeister Josh Rock hat bei der Darts-WM in London das Achtelfinale erreicht.

Juniorenweltmeister Josh Rock hat bei der Darts-WM in London das Achtelfinale erreicht. Der Nordire schlug in einem packenden Duell den englischen Spitzenspieler Nathan Aspinall mit 4:3 und trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf den Waliser Jonny Clayton oder seinen Landsmann Brendan Dolan.