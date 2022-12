Nach Sprunggelenk-Problemen: Wellinger fit für die Tournee

„Die ruhigen Tage über Weihnachten haben meinem Sprunggelenk gut getan“, sagte der 27-Jährige am Tag vor der ersten Qualifikation in Oberstdorf (Mittwoch, 16.30 Uhr/ ZDF und Eurosport ). (DATEN: Alle Infos zum Wintersport)

Wellinger war Anfang Dezember beim Weltcup in Titisee-Neustadt gestürzt und hatte danach über Schmerzen am Fuß geklagt. Dennoch zeigte er als Sechster bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg starke Form.