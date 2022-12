Tennis: „100 Morddrohungen nach Niederlage“ - Taylor Fritz über Homosexualität und Sportwetten

Taylor Fritz spricht beim Diriyah Tennis Cup in Riad ganz offen über Tabu Themen im Tennis.

So zeigt sich der 25-Jährige offen gegenüber Homosexualität im Tennis. „Es ist seltsam (dass kein Spitzenspieler herausgekommen ist, Anm. der Redaktion) , weil ich denke, dass es akzeptiert würde. Niemand auf der Tour hätte damit ein Problem.“

Morddrohungen nach Niederlagen

„Vielleicht wollen die Leute einfach nicht im Rampenlicht stehen, vielleicht wollen sie nicht die Ablenkung, all die Aufmerksamkeit und so etwas bekommen“, vermutetet Fritz als Grund. (NEWS: Alles zur ATP)

Morddrohungen nach Spielen ist ein weiteres Thema, über das der Amerikaner spricht. So sagt er, dass die Spieler 50 bis 100 Morddrohungen nach jeder Niederlage, bekommen. Das liegt an den Sportwetten, die auf die Tennisspieler gesetzt werden. ( NEWS: Wette futsch! Youngster soll zahlen)

„Gibt einen Grund, warum Kyrgios Spiele voll sind“

Dabei sollte allerdings niemand in Gefahr gebracht werden und er sehe es auch als in Ordnung, wenn die Schlägerfirma eine Strafe fordert. „Ich denke nur, dass die Fans das lieben. Es gibt einen Grund, warum alle Spiele von Nick (Kyrgios, Anm. der Redaktion) voll sind“, sagt der Tennisspieler. (SERVICE: ATP-Kalender)

„Im Tennis bestrafen wir Dinge, die Fans mögen“

Fritz respektiere die älteren Fans, die es „edel und höflich“ mögen, aber findet, dass es wichtig ist, ein jüngeres Publikum anzuziehen und was die anzieht, ist „Drama“, ist sich der Mann aus San Diego sicher. „Ich denke, im Tennis bestrafen wir Dinge, die die Fans mögen. Als Sport müssen wir ein jüngeres Publikum anziehen.“

Sportlich tritt der Amerikaner selbstbewusst auf. „Um gut zu sein oder in allem, was man tun, großartig zu sein, denke ich, dass man sehr selbstbewusst sein und ein bisschen Ego haben müssen. Man muss daran glauben, der Beste sein zu können. Es wird nie passieren, wenn man nicht wirklich an sich selbst glauben.“