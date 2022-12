Premier League: Knallharte Abrechnung mit Manchester United - Ex-Star tritt nach

Jesse Lingard trifft in der Premier League erstmals seit seinem endgültigen Abschied auf Manchester United.

„Ich weiß nicht, warum ich nicht gespielt habe“, sagte der 30-malige englische Nationalspieler der Daily Mail. „Ich weiß nicht, was das Problem war, ob es was politisches oder was auch immer war. Ich habe bis heute keine Antwort.“