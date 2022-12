Erstmals seit 22 Jahren: Tournee ohne Ammann

Der viermalige Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann aus der Schweiz fehlt zum ersten Mal seit 22 Jahren bei der Vierschanzentournee. Der 41-Jährige startet stattdessen in dieser Woche bei den Wettbewerben im Continental Cup in Engelberg.

Ammann hatte beim Weltcup in Engelberg anderthalb Wochen vor Tourneestart sein Saisondebüt gegeben, war aber beim Wettbewerb in seiner Schweizer Heimat bereits in der Qualifikation gescheitert. Über ein mögliches Karriereende schweigt sich Ammann weiter aus.