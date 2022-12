Letzter Super MILLION$ Champion 2022 gesucht

Bei insgesamt 130 Entries wurde am Sonntag ein Preispool in Höhe von $1.300.000 erreicht. Das erste Ziel waren die 15 bezahlten Plätze. Bubbleboy wurde der Tscheche Roman Hrabec, der das Turnier Ende November gewonnen hatte. Danach ging es runter auf die letzten neun Spieler, die heute um $282.496 Prämie spielen.

Chipleader Rahul Byrraju ist in der Turnierszene ein eher unbekannter Spieler, machte in den vergangenen Jahren dafür aber an den High Stakes-Tischen bei GGPoker auf sich aufmerksam. Der Inder, der in der Technologie-Branche ein Vermögen verdient hat, forderte die Top-Spieler in den höchsten PL Omaha-Partien heraus. Insbesondere im Jahr 2021 war er an einigen spektakulären Sessions beteiligt. Eine davon endete für ihn mit einem Minus von rund $1 Million.