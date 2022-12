Anzeige

Klopps neuer Super-Youngster! So begeistert Bajcetic den FC Liverpool Er wusste nicht, wie man Tore schießt

Klopp mit Loblied: "Wir wussten, dass er ein Ausnahmetalent ist"

Paul Beck

In der Rückrunde geht es für den FC Liverpool und Jürgen Klopp um alles. Ausgerechnet ein 18-Jähriger macht den Reds große Hoffnungen - und ist von sich selbst überrascht.

Die Partie bei Aston Villa stand für den FC Liverpool auf des Messers Schneide, als sich Trainer Jürgen Klopp in der 79. Minute für einen mutigen Wechsel entschied.

Mit 2:1 lagen die Reds in Front, aber Villa drückte auf den Ausgleich.

Doch Klopp brachte nicht etwa einen erfahrenen Defensivspezialisten für Kapitän Jordan Henderson, sondern das erst 18 Jahre alte Talent Stefan Bajcetic.

Sollte jemand an dessen Fähigkeiten gezweifelt haben, wurde er nur zwei Zeigerumdrehungen später eines Besseren belehrt.

Bajcetic lässt Liverpool jubeln

Eine scharfe Flanke von Darwin Núnez konnte Villa-Keeper Robin Olsen nur abprallen lassen. Der mitgelaufene Bajcetic reagierte am schnellsten und zeigte sich dann ganz abgezockt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Anstatt den Abpraller direkt abzunehmen, legte er sich den Ball mit einem Kontakt am herausstürmenden Olsen vorbei und traf mit links durch die Beine von Tyrone Mings zum vorentscheidenden 3:1. Damit bescherte das Mittelfeld-Juwel den Reds einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Ränge.

Gleichzeitig bedeutete Bajcetic das Tor persönlich sehr viel, wie er auf Instagram mitteilte. „Der schönste Moment meines Lebens, von dem ich geträumt habe, seit ich angefangen habe, Fußball zu spielen.“

Liverpool-Youngster auf Fàbregas‘ Spuren

Dass er bei seinem Treffer nicht ganz so abgeklärt war, wie es den Anschein machte, gab der Youngster im Interview mit der vereinseigenen Website zu: „Ich habe Darwin rennen sehen und dachte: ‚Okay, ich muss da reingehen.‘ Der Ball kam zu mir und ich wusste nicht, was ich tun soll - ich bin das Toreschießen nicht gewohnt.“

Bajcetic wiederholte: „Ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Ich habe einfach an all die Arbeit gedacht, wie ich sehr jung aus Spanien weggezogen bin - das war hart - und es hat sich gelohnt.“

Sein schnelles Jokertor war Bajcetics erster Treffer in der Premier League in seinem zweiten Einsatz in der Liga. Er wurde damit gleichzeitig zum jüngsten spanischen Premier-League-Torschützen seit Cesc Fàbregas.

In der Champions League kam der Spanier mit serbischen Wurzeln in dieser Saison auf drei Kurzeinsätze und stellte dabei einen Rekord als jüngster Liverpool-Akteur in der Königsklasse auf.

Van Dijk und Carragher adeln Wunderkind

Nach der WM-Pause setzte Klopp zudem im League Cup gegen Manchester City in seiner Startformation auf Bajcetic. Für den Youngster ein großer Schritt in seiner Entwicklung. „Zeit zu lernen und Erfahrungen aus diesen Spielen zu sammeln“, schrieb Bajcetic nach der knappen 2:3-Niederlage auf seinem Instagram-Account.

Mit seinem wichtigen Treffer gegen Villa unterstreicht das Talent nun einmal mehr, wie bedeutsam er für den FC Liverpool in der Rückrunde noch werden kann.

Dementsprechend war Abwehrchef Virgil van Dijk nach dem Spiel voll des Lobes für seinen jungen Teamkollegen. „Er wird vielen Verteidigern Schwierigkeiten bereiten“, prophezeite der Niederländer.

Bereits im Vorfeld der Partie gegen Manchester City hatte Jamie Carragher von Bajcetic geschwärmt. „Er ist einer, in den sie große Hoffnungen setzen“, sagte die Liverpool-Legende bei Sky. Zudem habe sich Bajcetic schon in der Vorbereitung in den Testspielen gegen andere Top-Klubs durch gute Leistungen angeboten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Beidfüßigkeit und Spielverständnis als große Stärken

Jürgen Klopp dürfte nichts dagegen haben, wenn Bajcetic schon jetzt die Hoffnungen des Vereins erfüllen sollte. Denn in der Rückrunde müssen die Reds ein anderes Gesicht als in der Hinrunde zeigen, um die Champions League noch zu erreichen.

Die Tabellenspitze ist bereits in unerreichbare Ferne gerückt und nach dem Transfercoup mit Cody Gakpo werden mögliche weitere Verstärkungen wie Jude Bellingham oder Enzo Fernández wohl erst im Sommer ein Thema werden. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Ein aufstrebendes Talent wie Bajcetic kommt da zur rechten Zeit. Der zentrale Mittelfeldspieler ist beidfüßig und vielseitig einsetzbar. Somit kann der 18-Jährige nicht nur zur Soforthilfe - wie gegen Villa - taugen, sondern auch den etablierten Stammkräften Druck machen.

Der schmächtige Bajcetic, der mit 16 Jahren an die Anfield Road wechselte, verfüge zudem über „erstaunliche körperliche Eigenschaften“ erklärte Alex Otero, Jugend-Koordinator bei Bajcetics Heimatverein Celta Vigo, im vergangenen Jahr bei The Athletic.

Premierentor: Talent Stefan Bajcetic durfte am Boxing Day seinen ersten Treffer in der Premier League bejubeln

Klopp kann Talente formen

Auf dem Platz agiert er trotz seiner Jugend schon äußerst umsichtig und clever. Gut möglich, dass Bajcetic dieses Talent und Spielverständnis in die Wiege gelegt bekommen hat. Sein Vater, Srdjan Bajcetic, spielte früher unter anderem für Celta Vigo und Roter Stern Belgrad und arbeitet inzwischen als Trainer.

Mit Klopp hat Bajcetic außerdem einen Trainer, der wie kaum ein anderer dafür bekannt ist, junge Talente im Profi-Bereich zu integrieren.