Darts-WM: Die neue Darts-Generation im Ally Pally - Youngsters mischen Elite auf

Eine neue Darts-Generation spielt sich in den Fokus der Elite. Noch nie zuvor haben fünf U23 Spieler ein Match bei einer Weltmeisterschaft gewinnen können.

Mit Nathan Rafferty, Adam Gawlas, Danny Jansen, Lewis Williams und Josh Rock konnten gleich fünf U23-Spieler ein WM-Match für sich entscheiden - so viele wie nie zuvor! Mit Keane Berry, Mega-Talent Beau Greaves und Sebastian Bialecki gingen drei weitere Talente an den Start. Ebenfalls Rekord. (BERICHT: Darts-Wunderkind: Trotz Aus „brillant“)

Vor allen Dingen Rock lenkte mit seinen 21 Jahren bei seinem ersten WM-Auftritt die Aufmerksamkeit auf sich. Ohne Mühen setzte sich der Nordire gegen den Engländer Callan Rydz mit 3:0 durch und sicherte sich somit den sicheren Einzug in Runde drei. Bereits zuvor zeigte er sich gegen Jose Justicia in Form. Dem Spanier ließ er bei seinem 3:1-Erfolg ebenfalls keine Chance.

Auch Gawlas hinterließ im Alexandra Palace seine Duftmarke. Nach einem Match über die volle Distanz behielt er gegen den zweimaligen Viertelfinal-Teilnehmer Richie Burnett die Oberhand und gewann mit 3:2. Gegen Ryan Searle war das Märchen dann jedoch vorzeitig beendet. Humorlos wurde er von „Heavy Metal“ mit 0:3 nach Hause geschickt. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit )

Darts WM: Hartes Los für letzten Youngster

WM-Dauerbrenner Jermaine Wattimena musste seine Koffer nach dem ersten Duell gleich wieder packen. In Rafferty - seines Zeichens 22 Jahre alt - fand der Niederländer bereits an Turnier-Tag Eins seinen Meister. Doch auch hier endete der Erfolgslauf des Youngster mit einem klaren 0:3 gegen Michael Smith, der nun in der nächsten Runde auf Gabriel Clemens trifft. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)