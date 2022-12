Sportwetten: Geiger mit Außenseiterchancen bei der Tournee

Karl Geiger geht als aussichtsreichster Deutscher in die Vierschanzentournee, mehr als Außenseiterchancen werden ihm jedoch nicht eingeräumt.

Für einen Triumph mehr als 20 Jahre nach dem letzten deutschen Gesamtsieg durch Sven Hannawald zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 26-fache des Einsatzes zurück. Auch ein Sieg beim Auftaktspringen in seiner Heimat Oberstdorf am Donnerstag ist mit einer Quote von 26,00 dotiert.