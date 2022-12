Anzeige

Biathlon-Event auf Schalke: Verein leistet Klimabeitrag

Die World Team Challenge soll klimaneutraler werden © FIRO/FIRO/SID

SID

Schalke 04 will einen Beitrag leisten, um die in der Veltins-Arena stattfindende World Team Challenge der Biathleten klimaneutraler zu gestalten.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 investiert gezielt in die Steigerung der Leistungsfähigkeit von Ökosystemen, um die am Mittwoch in der Veltins-Arena stattfindende World Team Challenge der Biathleten klimaneutraler zu gestalten.

Der Verein sei sich „seiner Verantwortung gegenüber der Region bewusst und werde bei der Biathlon-WTC von nun an in jedem Jahr einen Klimabeitrag leisten“, hieß es in einer Mitteilung.

