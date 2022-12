Transfernews: Real will angeblich Bayern-Star Davies holen!

Alphonso Davies wird als teuerster Linksverteidiger geführt und könnte einem Bericht zufolge Teil des Umbruchs bei Real Madrid werden. Die Königlichen streben angeblich einen Transfer des Bayern-Stars an.

Real Madrid will Alphonso Davies haben!

Das berichtet die spanische Sportzeitung As am Dienstag. Demnach soll der Superstar des FC Bayern im Sommer 2024 zu den Königlichen gelockt werden. Ein Jahr, bevor der Vertrag des kanadischen Linksverteidigers in München ausläuft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)