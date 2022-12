Skispringen: Zoff um Absage der Frauen-Tournee - Frust bei Althaus und Co. wächst

Karl Geiger und Katharina Althaus trennen derzeit nur 280 Kilometer, und doch liegen Welten zwischen den Skisprung-Assen aus Oberstdorf: Wenn Mitfavorit Geiger am Donnerstag bei der Vierschanzentournee vor 25.000 Fans in seiner Heimat auf Weitenjagd geht, startet die Olympia-Zweite Althaus auf der kleinen Schanze im österreichischen Villach vor einer Handvoll Fans. Schanzengleichheit? Fehlanzeige.

Über die Weihnachtsfeiertage sorgten die Veranstalter der Vierschanzentournee für zusätzlichen Verdruss bei den Skispringerinnen. Pünktlich zum 24. Dezember verkündeten die Organisatoren, dass schon in der kommenden Saison die Vierschanzentournee der Frauen ihre Premiere feiern würde. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für Althaus und Co.?

Österreich durchkreuzt Pläne einer Frauen-Tournee

Der Grund für den neuen Termin liegt in Österreich. Es gebe derzeit „noch viele zu berücksichtigenden Faktoren, die eine frühere Einführung nicht ermöglichen“, sagte Roswitha Stadlober, Präsidentin des ÖSV, am 15. Dezember. Horst Hüttel, Sportdirektor beim Deutschen Skiverband, zeigte sich „sehr enttäuscht“.

Dabei waren die Pläne vielversprechend. Gesprungen werden sollte in Deutschland an den bekannten Orten, allerdings in umgekehrter Reihenfolge - der Auftakt in Garmisch-Partenkirchen, das Neujahrsspringen in Oberstdorf.