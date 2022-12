Anzeige

Darts-WM: Neuer Rekord! Gesetzte Spieler brillieren im Ally Pally Rekord bei der Darts-WM!

Die Darts-Elite wünscht frohe Weihnachten!

SPORT1

Die Darts-WM hält nach der Weihnachtspause einige Topduelle bereit. Dabei sorgen die gesetzten Spieler für einen Rekord.

Die Darts-WM startet nach Weihnachten in die heiße Turnierphase!

Die Spieler kehren aus dem familiären Weihnachtsurlaub in den Norden Londons zurück, der Modus wird nun angehoben auf Best-of-Seven, die Matches länger und umkämpfter. Die richtige Zeit, um wieder legendäre Geschichten zu schreiben im Ally Pally. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Die Runde drei wartet auf die Fans - dabei sorgen große Teile der 32 verbleibenden Spieler für einen Rekord.

29 der 32 verbleibenden Spieler in der 3. Runde waren im Vorfeld der WM unter den besten 32 der Order of Merit - und somit gesetzt. Bei keiner Weltmeisterschaft seit 2006 - als erstmals die besten 32 Spieler der PDC Order of Merit für die zweite Runde qualifiziert waren - waren in dieser Runde noch so viele gesetzte Spieler mit von der Partie!

Darts-WM 2023: Gesetzte Spieler sorgen für Rekord

Die Order of Merit ist eine Geldrangliste, die die Preisgelder der letzten zwei Jahre zusammenfasst. Dabei sind die Top-32 für die WM gesetzt, steigen also erst in Runde 2 in das Turniergeschehen ein. Vorteil: keine möglichen Stolpersteine durch eine Erstrundenniederlage.

Und doch tun sich viele gesetzte Spieler in ihrer Zweitrundenpartie gelegentlich schwer. Ist es die mangelnde Konzentration durch vermeintlich unterlegene Gegner? Ist es die Gewöhnung an die einzigartige Atmosphäre des Darts-Mekkas, nachdem der Gegner sich bereits in einer Partie akklimatisieren konnte? (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Die Frage ist wohl nicht eindeutig zu beantworten. In diesem Jahr ist ohnehin festzustellen: Es fällt den gesetzten Spielern deutlich leichter.

Viele der großen Namen verweilten über die Feiertage im Turnier, der restliche Turnierbaum verspricht hochkarätige Aufeinandertreffen. Lediglich James Wade, Daryl Gurney und Callan Rydz mussten als gesetzte Spieler ihre Segel bereits streichen.

Price, Wright & Co.: Topfavoriten sind noch im Rennen

Der Vorteil liegt nun deutlich bei den Zuschauern: Aufgrund der großen Konstanz dieser Spieler über die letzten zwei Jahre hinweg ist ein hohes Niveau zu erwarten. Dabei sollten Averages jenseits der 100-Punkte-Marke keine Seltenheit bleiben. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Alle Topfavoriten auf den WM-Titel sind also noch im Rennen. Am Dienstag läuten mit Jonny Clayton, Peter Wright und Gerwyn Price einige Topstars die After-Weihnachts-Sessions im Ally Pally ein.