WWE RAW: Großer Comeback-Plan angedeutet - "Jeder kann zwischen den Zeilen lesen"

Martin Hoffmann

Bei WWE Monday Night RAW deutet Cody Rhodes eine nahende Rückkehr nach seiner Horrorverletzung an. Erreicht er bei WrestleMania den Gipfel?

Bald sieben Monate ist es her, dass er mit einer Horror-Verletzung einen großen Käfig-Kampf gegen Seth Rollins durchzog. Nun macht er den WWE-Fans sein baldiges Comeback schmackhaft.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW - ansonsten eine Best-of-Ausgabe mit den WWE-Highlights von 2022 - meldete sich Cody Rhodes in einem Video-Interview und kündigte an, im Jahr 2023 „nahtlos daran anzuknüpfen“, was er mit seiner WWE-Rückkehr im vergangenen Frühjahr schon erreicht hatte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Der Auftritt wirkte wie eine Bestätigung der Berichte, dass Rhodes‘ Reha nach seinem Trizepsriss gut verlaufe und die Rückkehr in den Ring unmittelbar bevorstehen könnte.

Der 37-Jährige, mit einem Mega-Deal von dem von ihm mitgegründeten Konkurrenten AEW zurückgelockt, deutete auch klar an, dass er dann den seit mehr als zwei Jahren amtierenden WWE Universal Champion Roman Reigns ins Visier nehmen wird.

Cody Rhodes: „Es muss getan werden - und es wird getan werden“

Er habe eine unvollendete Mission bei WWE, führte Rhodes aus, ohne sie beim Namen zu nennen: „Ich weiß, ich bin vage, aber jeder Fan kann zwischen den Zeilen lesen.“

Der Sohn der 2015 verstorbenen Legende Dusty Rhodes verfolge bei WWE seit Teenager Jahren einen großen Traum und ihn werde nichts davon abhalten, ihn sich zu erfüllen: „Es muss getan werden - und es wird getan werden.“

Schon vor einigen Wochen hatte der gewöhnlich gut informierte Wrestling Observer berichtet, dass Rhodes‘ Reha nach Plan verlaufe und Rhodes eine prominente Rolle in den Planungen für die Megashow WrestleMania 39 am 1. und 2. April spielen dürfte.

Cody und The Rock wie einst Bret Hart und Lex Luger?

Rhodes dürfte im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles Reigns‘ Gegner sein, sollte sich das Wunschszenario eines „Dream Matches“ von Reigns gegen Dwayne „The Rock“ Johnson nicht erfüllen. In diesem Fall wäre eine Rückkehr beim Royal Rumble 2023 am 28. Januar und ein Gewinn des Rumble der logische Comeback-Plan.

Womöglich kommt Rhodes aber auch ins Spiel, wenn es mit The Rock klappt: Der Observer berichtete zuletzt auch von dem Gedankenspiel, dass The Rock Reigns an Tag 1 herausfordern könnte und Rhodes an Tag 2. Es wäre dieselbe Grundidee wie bei der zehnten WrestleMania im Jahr 1994, als der damalige Champion Yokozuna erst von Lex Luger, dann von Bret „The Hitman“ Hart gefordert wurde - eingeleitet damals durch ein Rumble-Finish, in dem sich die beiden am Ende gleichzeitig gegenseitig eliminierten. (HINTERGRUND: Der tiefe Fall von WWE-Liebling Lex Luger)

So oder so: Rhodes greift bei seinem Comeback groß an, was sich auch in seinem Training widerspiegeln soll. Dem Observer zufolge visierte Rhodes ein Kampfgewicht von knapp 110 Kilo an. Damit wäre er so schwer wie nie zuvor in seiner Karriere - und entspräche damit auch mehr denn je der bei WWE noch sehr wirkmächtigen Wunschvorstellung, dass ein Schwergewichts-Champion auch wie ein Schwergewicht aussehen sollte.