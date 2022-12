WM 2022: Brisante Benzema-Enthüllung von Berater! Hätte er im Viertelfinale schon spielen können?

Um dann noch eine Frage folgen zu lassen, die in Richtung von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gehen dürfte. „Warum hast du ihn gebeten, so schnell zu gehen?“

Berater klagt an - Benzema gibt sich kryptisch

Benzema hatte sich die muskuläre Verletzung - wohl der Aufbruch einer älteren Blessur - vor dem ersten WM-Spiel mit Les Bleus in Katar zugezogen. Und war abgereist. Noch bevor das Finale, das Frankreich gegen Argentinien verlor, gespielt wurde, war Benzema aber wieder fit. Er absolvierte sogar ein Freundschaftsspiel für Real.

Sein Co-Trainer, Guy Stéphan hatte bei RMC Sport eine Art WM-Tagebuch veröffentlichen lassen, in dem auch der Ablauf mit Benzema beschrieben wurde. Auch dies wurde von Berater Djaziri scharf kritisiert: „Es ist das Logbuch von Doktor Le Gall, das veröffentlicht werden muss…. Nicht zwei, drei Tage gewartet zu haben, um die Diagnose zu bestätigen, ist berufliches Fehlverhalten oder Schlimmeres von seiner Seite!“

In Richtung Stephane schimpfte er weiter: „Eine Woche nach seinem Abgang nahm Benzema das Laufen und Training wieder auf, um vier Tage später 30 Minuten in einem Freundschaftsspiel von Real Madrid zu spielen. Aber für Stéphan konnte er nicht am Turnier teilnehmen! Aber lügen Sie weiter, die Wahrheit kommt raus.“