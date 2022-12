2. Bundesliga: Vater von Magdeburg-Profi Kai Brünker vermisst

Die Familie von Zweitligaprofi Kai Brünker ist in großer Sorge.

Seit dem 23. Dezember wird der Vater des Magdeburg-Stürmers, Dirk Brünker, vermisst. Der 61-Jährige wohnt in Villingen-Schwenningen und wurde am Tag vor Heiligabend das letzte Mal um 20.30 Uhr in der Gaststätte „Ott“ gesehen.