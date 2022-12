Transfermarkt: Fix! Klopps Liverpool schnappt sich WM-Star Gakpo von PSV Einhoven

Knipser und Assist-König: So brilliert Cody Gakpo

Wie dessen bisheriger Verein PSV Eindhoven am Montagabend mitteilte, wird der 23 Jahre alte Angreifer „sofort nach England reisen, wo er die notwendigen Formalitäten für den Transfer“ zum englischen Fußball-Topklub FC Liverpool „erledigen wird“. (NEWS: Der „neue van Persie“)

Gakpo hatte sich in Katar mit starken Leistungen und drei Toren für den Viertelfinalisten Niederlande in die Notizbücher der großen Vereine gespielt. Sein Vertrag in Eindhoven lief noch bis 2026.