NFL in Aufruhr! Spielt Patriots-Quarterback Mac Jones dreckig?

Quarterback Mac Jones von den New England Patriots steht in der Kritik (Archivfoto) © Imago

Die New England Patriots kämpfen noch um den Einzug in die NFL-Playoffs. Eine Aktion von Quarterback Mac Jones im Spiel gegen die Cincinnati Bengals sorgt nun für Wirbel - nicht zum ersten Mal.

Diese Frage beschäftigt derzeit den NFL-Kosmos in den USA. Im Fokus der Diskussion steht eine Szene des Quarterbacks der New England Patriots im Spiel gegen die Cincinnati Bengals. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Jones sorgt mit Slides gegen die Bears für Aufregung

So leistete er sich im Spiel gegen die Chicago Bears Ende Oktober gleich zwei Aussetzer, die ihn in ein schlechtes Licht rückten. Beim vierten Spielzug der Partie lief er durch die Mitte der Offensive Line und versuchte, ein neues First Down zu erzielen.