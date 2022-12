Wie Ronaldo und Messi? Tor-Prophezeiung zu Erling Haaland von City-Superstar

Haaland im Schlafanzug! So zeigen sich die Fußballstars an Weihnachten

Schießt sich Erling Haaland in die selben Sphären wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi? Ein Superstar macht eine Tor-Prophezeiung zum norwegischen Superstürmer.

De Bruyne schwärmt nicht nur von Haaland

Haaland sei noch ein „junger Kerl, der das Leben genießt und den Fußball sehr ernst nimmt. Er liebt das Tore schießen, ich denke, das ist das wirklich Einzigartige an ihm.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Voll des Lobes war De Bruyne, selbst einer der besten Mittelfeldspieler seiner Zeit, auch für ManCity-Trainer Pep Guardiola. Dieser müsse ein Genie sein, so, wie er den Fußball verändert habe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

City hat den Spielbetrieb nach der WM-Pause mit einem Sieg über den FC Liverpool im Carabao Cup am Donnerstag bereits wieder aufgenommen. Haaland hatte den Führungstreffer zum 3:2-Erfolg beigesteuert. Am Mittwoch sind die Skyblues erstmals auch wieder in der Liga gefordert, auswärts bei Leeds United.