Premier League: Mohamed Salah trägt sich bei Liverpools Sieg bei Aston Villa in die Geschichtsbücher ein

Beim Sieg des FC Liverpool bei Aston Villa sichert sich Mohamed Salah einen Eintrag in den Geschichtsbüchern der Reds. Bei der Klopp-Elf klappt aber längst nicht alles.

Mit seinem Assist beim van-Dijk-Treffer rückte Salah vereinsintern in einer ganz besonderen Rangliste auf Platz 2 vor: Der Ägypter ist mit 125 Toren und 50 Assists nach Steven Gerrard (120 Tore und 92 Assists) erst der zweite Spieler, der für Liverpool in der Premier League mehr als 50 Tore und 50 Assists erzielte. (NEWS: Newcastle marschiert - Kane mit besonderem Rekord)

Allerdings war bei Liverpool längst nicht alles Gold, was glänzte. Bereits in den ersten Minuten schwamm die Abwehr ein ums andere Mal, bevor sich van Dijk und Co. im Laufe der ersten Hälfte steigerten.