Besser als Haaland und Mbappé? Stürmer-Legende adelt ManCity-Juwel

Stürmer-Legende Ivan Zamorano hat in den höchsten Tönen von Argentiniens WM-Entdeckung Julián Álvarez geschwärmt - und einen überraschenden Vergleich mit den derzeit besten Torjägern der Welt angestellt.

Sogar vor Erling Haaland oder Kylian Mbappé muss sich Álvarez in Zamoranos Augen deshalb nicht verstecken. (NEWS: So entstand das legendäre Messi-Foto)

Julián Álvarez: Besser als Haaland und Mbappé?

„Er ist ein Junge, der alles richtig macht. Er geht sehr gut auf die Flügel, er ist gut auf der Seite, er ist der erste Verteidiger, er ist solidarisch mit seinen Mitspielern“, schwärmte Zamorano und habe obendrein „ein riesiges Herz, was ihn noch kompletter macht“. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Ein großes Lob aus berufenem Munde, schließlich erzielte der heute 55-Jährige zu aktiven Zeiten unter anderem 98 Tore in der spanischen Liga für den FC Sevilla und Real Madrid. (NEWS: Die besten Fußballer der Geschichte)

Neben den beiden spanischen Topklubs ging Zamorano unter anderem auch in Italien für Inter Mailand und den FC Bologna auf Torejagd, in der chilenischen Nationalmannschaft war er in 69 Länderspielen zwischen 1987 und 2001 insgesamt 34-mal erfolgreich.