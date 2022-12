Anzeige

Darts-WM: Tour Card weg! Die großen Verlierer des Darts-Spektakels Die großen Verlierer der Darts-WM

Benjamin Zügner

Bei der WM werden in diesem Jahr 2,5 Millionen Pfund Preisgeld ausgespielt. Die Order of Merit wird durcheinandergewirbelt, einige verlieren dadurch gar ihren Profistatus - auch zwei Deutsche!

Die Darts-WM im Ally Pally ist der Inbegriff der Sportart: Spieler im Emotionsrausch, 3000 lärmende Fans und Gesänge über Königinnen im Winterwunderland.

Dabei bringt die WM den Spielern auch ein stattliches Weihnachtsgeld ein. Von Preisgeldern in diesen Größenordnungen können einige über das Jahr hinweg nur träumen. Und doch werden die Weihnachtstage für manche von ihnen zum Albtraum, denn: zu wenig Preisgeld bedeutet auch ein Abrutschen in der Geldrangliste. (DATEN: Alle Ergebnisse der Darts WM 2023)

Steht man nach der WM (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1) außerhalb der Top-64, ist gar die Tour Card weg. Die Teilnahmeberechtigung an der Pro Tour ist dahin, andere mühselige Qualifikationsturniere bestimmen den Alltag. 2023 trifft es prominente Namen - auch zwei Deutsche! SPORT1 gibt einen Überblick.

Max Hopp ohne Tour Card 2023 - Q-School wartet

Max Hopp, die einstige deutsche Nummer 1 und der wohl noch bekannteste Name in Darts-Deutschland, verliert in einer Woche seine Tour Card. Im aktuellen Live-Ranking ist der „Maximiser“ bereits auf Rang 89 abgerutscht. (SERVICE: Wer ist der beste Dartsspieler der Welt? Die Order of Merit)

Als Spieler hatte der 28-Jährige die WM im Ally Pally knapp verpasst, nach Weihnachten wird Hopp jedoch die SPORT1-Übertragungen vor Ort aus London an der Seite von Moderatorin Jana Wosnitza als Experte begleiten - um anschließend wieder selbst an der Scheibe anzugreifen.

Auch ein weiterer Deutscher büßt seine Berechtigung für die Pro Tour der PDC ein. Der Münchner Michael Unterbuchner wechselte erst 2020 zum professionellen Verband der PDC, nachdem er zuvor bei drei BDO-Weltmeisterschaften zweimal das Halbfinale erreicht hatte.

Nur ein Jahr später holte sich „TRex“ bei der europäischen Q-School eine Tour Card. Und doch kam Unterbuchner nie so wirklich auf der Tour an: Jobbedingt sagte er aus eigenem Bestreben zahlreiche Teilnahmen der Floor-Turniere ab, auch die Leistungen waren meist nur mäßig.

So findet er sich im Live-Ranking bereits auf Rang 164 wieder und somit exakt 100 Plätze hinter dem qualifizierenden Ranglistenplatz für eine Tour Card.

Durrant, Borland, Brown und Co. verlieren Tour Card

Auch vor bekannten Namen schreckt der Preisgeldverlust nicht zurück: Glen Durrant gewann 2020 noch die Premier League, danach folgte der sagenhafte Fall einer Darts-Legende.

Auch William Borland verliert seine Tour Card. Einige mögen sich fragen: Wer ist das denn? Der junge Schotte sorgte bei der WM im vergangenen Jahr für den Moment des Turniers. Beim Stand von 2:2 in Sätzen und 2:2 in Legs warf Borland einen Neun-Darter zum Match und hüpfte danach gazellenähnlich über die größte Darts-Bühne der Welt.

Keegan Brown hatte bei der WM wohl die größte Drucksituation. Würde er seine Auftaktpartie gegen Florian Hempel verlieren, wäre die Tour Card weg. Der Engländer lieferte Hempel einen sagenhaften Kampf und unterlag letztlich doch mit 2:3. Im Live-Ranking steht er aktuell auf Rang 66 - und verpasst somit den Cut um lediglich zwei Plätze. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Mit Ron Meulenkamp, Jeffrey de Zwaan, Maik Kuivenhoven, Niels Zonneveld und Berry van Peer verliert gleich eine ganze Riege niederländischer Spieler ihre Tour Card. Zusammen mit der „Cobra“ Jelle Klaassen werden sie aber wohl allesamt bei der Q-School um ihr Ticket spielen, auch mit dem adäquaten WM-Ersatz aus dem eigenen Land.

Hempel erspielt sich Tour Card

Auf der anderen Seite gibt es auch die Glücklichen - denn trumpft man bei der WM auf, steht plötzlich einiges an Preisgeld zu Buche. Und auf einmal geht es auch in der Rangliste in ungeahnte Regionen.

Großer Gewinner aus deutscher Sicht: Florian Hempel. Der Wahl-Kölner holte sich bei der Q-School 2021 seine Tour Card, hätte sie somit nach der WM verloren, hätte er außerhalb der besten 64 in der Order of Merit gestanden. (DATEN: Spielplan der Darts WM 2023)

Mit seinen starken Auftritten verbesserte sich Hempel jedoch sogar um zehn Plätze, steht im Live-Ranking aktuell auf einem starken 50. Platz. Die Tour Card darf er also sicher behalten!

2022 hat sich lediglich ein Spieler ohne Tour Card unter die besten 64 der Welt gespielt und somit auf direktem Wege eine Tour Card geholt: Scott Williams. Zur Krönung gelang ihm bei seinem WM-Debüt prompt ein Sieg gegen Ryan Searle, ehe er gegen Rob Cross den Kürzeren zog.

Letzte Hoffnung Q-School für Hopp, Brown und Co.

Der Verlust der Tour Card bedeutet ein ständiges Spielen von mühsamen Qualifikationsturnieren, eine geringere Sichtbarkeit auf der Tour und mögliche Absprünge von Sponsoren. Die Rettung ist dabei die Qualifying-School, kurz Q-School.

Vom 9. bis 15. Januar 2023 findet mit der Q-School je ein großes Qualifikationsturnier im englischen Milton Keynes und im deutschen Kalkar statt. Für ein Antrittsgeld von 450 Pfund dürfen sich alle Spieler über 16 Jahren anmelden, um sich die Tour Card zu erspielen und somit die Teilnahmeberechtigung für alle Pro-Tour-Turniere zu erhalten.

Dabei wird die erste Runde an den ersten vier Tagen gespielt, die Final Stage mit den besten 128 Spielern pro Ort an den übrigen drei.

