Premier League: Kane historisch nach Schmähgesängen - Rekord am Boxing Day

„You let your country down“ ( auf Deutsch: „Du hast dein Land im Stich gelassen“ ), wurde bei der ersten Ballberührung des 29-Jährigen von den Fans gesungen. Mitgereiste Tottenham-Anhänger konterten den Gesang und verteidigten ihren Stürmer und Spielführer: „He‘s one of our own“ ( “Er ist einer von uns“ ). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Boxing Day: Rekorde für Harry Kane

Er erzielte in der 65. Minute per Kopf den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 der Spurs. Damit ist der Stürmer alleiniger Tor-Rekordhalter am Boxing Day in der Premier League - mit zehn Toren in sieben Spielen! Zudem traf er in jedem seiner sieben gespielten Partien am Boxing Day, dem zweiten Weihnachtsfeiertag. (NEWS: Dieses Juwel macht England verrückt)