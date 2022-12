FC Bayern: Interessante Details bei Weihnachtsvideo mit Mané, Neuer und Co.

Der Senegalese bekommt vom über ihm stehenden Jamal Musiala noch die Zipfelmütze gerichtet und packt sein breitestes Grinsen aus, doch gesanglich scheint aus ihm nichts herauszuholen (zumindest in den Sequenzen, in denen er im Video zu sehen ist).

Womöglich ging der Einstandssong ja doch schief. Oder aber es liegt einfach daran, dass Mané gläubiger Muslim ist und daher kein Weihnachten feiert. Bereits beim Lederhosen-Shooting der Münchner hatte er daher auf ein Weißbierglas in der Hand verzichtet. ( NEWS: In Lederhosen - Mané sorgt für Ausnahme )

Bayern-Kapitän Manuel Neuer noch topfit

Was auch damit zusammenhängen könnte, dass das Video offenbar schon vor der für viele Bayern-Stars so enttäuschenden WM aufgenommen wurde.

Beide werden den Auftakt in das neue Jahr bei den Bayern verpassen. Am 3. Januar werden die FCB-Stars wieder an der Säbener Straße erwartet. Am 6. Januar fliegt das Team von Trainer Julian Nagelsmann ins Trainingslager nach Doha.