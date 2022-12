Bayern-Star Giulia Gwinn spricht über Comeback-Pläne nach neuem Kreuzband-Drama

Auf dem Weg zum Comeback will sich die deutsche Nationalspielerin des FC Bayern auch nicht von dem großen Ziel Weltmeisterschaft unter Druck setzen lassen. Das Turnier steigt im nächsten Jahr und beginnt am 20. Juli. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga)

„Ich bin davon weg, mir ein Turnier als festes Ziel zu setzen, weil es am Ende nicht in meiner Macht liegt. Ich habe noch nicht einmal angefangen zu laufen“, sagte Gwinn der dpa .

Gwinn: Mögliche WM-Teilnahme auch als Motivation

„Ich plane in kleinen Schritten“, meinte Gwinn nun: „Es geht nicht darum schnellstmöglich, sondern bestmöglich zurückzukommen.“ Eine WM hat Gwinn bereits erlebt, beim Turnier in Frankreich wurde sie 2019 als „beste junge Spielerin“ ausgezeichnet.

Dass sie schon kurz nach der Verletzung schnell an die anstehende WM denken musste, gibt Gwinn aber gerne zu: „Im ersten Moment nach der Verletzung fängt man im Kopf schon sofort an, zu rechnen und überlegt, ob es reichen könnte. Die EM war ein so tolles Erlebnis, dass es immer eine Motivation ist, wieder so ein Highlight mit der Nationalmannschaft zu erleben.“