Wegen WM in Katar! Verfahren gegen FIFA eingeleitet

Für die FIFA könnte die WM in Katar noch ein Nachspiel haben. Eine Klima-Organisation beschwert sich in der Schweiz über den Weltverband und wirft Klima-Greenwashing vor.

Droht der FIFA wegen der WM in Katar Ärger?

Zumindest läuft in der Schweiz gerade ein Verfahren gegen den Fußball-Weltverband. Grund: Schweizer Umweltschützer werfen „Klima-Greenwashing“ vor.

Die Umweltschützer von „Klima-Allianz Schweiz“ legten wegen mutmaßlich irreführender Werbung zur Klimaneutralität der WM in Katar eine Beschwerde ein. Sie beklagen, dass die FIFA PR-Methoden betreibe, die der Öffentlichkeit ein umweltfreundliches Image verkaufen, ohne dass es dafür eine Grundlage gäbe.

Mehrere Länder beschweren sich über FIFA

Beschwerden über vermeintliches Greenwashing gibt es aber nicht nur aus der Schweiz. Auch aus Großbritannien, Frankreich und Belgien wurden Beschwerden an die Schweizer Behörde weitergeleitet.

Die Schweiz ist bei der Prüfung verantwortlich, da die FIFA in Zürich ihren Hauptsitz hat.

Aus Deutschland hatte es ähnliche Anschuldigungen schon vor dem WM-Start gegeben. Verbraucherschützer hatten vor dem WM-Start am 20. November die FIFA wegen „Greenwashing“ abgemahnt und eine Löschung „irreführender“ Werbeaussagen verlangt.

Die FIFA selbst hatte das Turnier in Katar als erstes „vollständig klimaneutrales Turnier“ beworben. Verschiedenste Recherchen von Medien, Klimaforschern und Umweltschützern kamen aber zu einem anderen Ergebnis.

Klima-Allianz fordert Zeichen

Auch deshalb stellt die klagenden „Klima-Allianz Schweiz“ jetzt deutliche Forderungen an die FIFA.

„Wir möchten, dass die FIFA ihre Ressourcen statt in Greenwashing in die Vermeidung von Emissionen investiert“, sagte der Geschäftsleiter der Klima-Allianz, Christian Lüthi: „Wir sind zuversichtlich, dass die Kommission die Verstöße der FIFA gegen lautere Werbung verurteilt und damit ein deutliches Signal an den Weltfußballverband sendet.“