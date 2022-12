Ligue 1: Droht Jérôme Boateng das Aus? Nun spricht der Ex-Weltmeister

Jérôme Boateng wird mit einem neuen Klub in Verbindung gebracht, weil er bei Olympique Lyon angeblich keine Zukunft hat. Nun räumt der Ex-Weltmeister mit den Gerüchten auf.

Rund um die Weihnachtsfeiertage waren Spekulationen um die Zukunft des 34-Jährigen aufgekommen. Das französische Portal Footmercato hatte geschrieben, dass Boateng in Lyon keine Zukunft mehr habe und schon im Winter verkauft werden solle.

Boateng hat klaren Plan bei Lyon

Eine Meniskusverletzung und eine anschließende Operation warfen Boateng kurz vor der WM wieder aus der Bahn. „Mein Fokus lag zu 100 Prozent darauf, schnell wieder fit zu werden.“ (Boateng-Urteil: Was macht Lyon?)

Er habe ein „gutes Gefühl. Ich werde schon bald wieder spielen und denke, dass ich am Neujahrstag gegen Clermont wieder einsatzbereit bin.“ Für den Tabellenachten Lyon geht die Ligue 1 am Mittwoch mit dem Spiel gegen Stade Brest wieder los. Dieses Spiel dürfte Boateng also noch verpassen.