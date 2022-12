NFL: Comeback? Gronkowski-Tweet löst Riesenwirbel aus

Rob Gronkowski war jahrelang an der Seite von Tom Brady im Einsatz. Nun löst der viermalige Super-Bowl-Sieger mit einem Tweet Spekulationen um ein Comeback aus - die nicht so weit hergeholt scheinen.

Und auch innerhalb der Liga scheint man hellhörig geworden zu sein. Wie der 33-Jährige in der Up & Adams Show verriet, haben ihn nach eigenen Aussagen gleich zwei Teams kontaktiert, um ihn auf das Feld zurückzubringen.

Gronkowski in Gesprächen mit den Bucs

„The Gronk“ selbst zeigte sich von den Reaktionen auf seinen Tweet überrascht. „Ich twittere eigentlich kaum. Aber ich bin irgendwie gelangweilt, und die Leute haben das so aufgefasst, dass ich zurückkommen würde“, beschrieb er die Situation, um dann hinzuzufügen: „Einfach verrückt. Auch meine Freunde haben mich gefragt: ‚Bruder, denkst du wirklich über ein Comeback nach? Ich kann nicht glauben, dass das passiert.‘ Ich habe dann gesagt, dass ich es nicht tun werde.“

Allerdings könnte hinter dem Tweet doch mehr stecken als er zugeben will. Wie Rick Stroud von der Tampa Bay Times berichtete, soll es zwischen dem ehemaligen Tight End und den Bucs um Thanksgiving herum zu Gesprächen gekommen sein. Darin sei es um eine mögliche Wiedervereinigung mit Tom Brady gegangen, „um dem angeschlagenen Team zu helfen, einen Playoff-Platz zu sichern“. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Es soll auch darüber diskutiert worden sein, wie ein mögliches Comeback ablaufen hätte können. Eine Möglichkeit wäre einerseits gewesen, Gronkowski in die Practice Squad aufzunehmen, um ihn wieder in Form zu bringen. Andererseits sollen die Bucs aber auch bereitgewesen sein, ihn in den aktiven Kader aufzunehmen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)